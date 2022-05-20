Уничтожение браконьерских сетей приводит к загрязнению природы в Карелии

В Пудожском районе неизвестные сожгли рыболовные сети и не убрали образовавшийся мусор.

Общественно-политическая газета Пудожского района «Пудожский Уездъ» обнаружила уничтоженные огнем рыболовные сети, которые были брошены на берегу реки.

Авторы сообщения предполагают, что сети могли принадлежать браконьерам, а сжечь и бросить их могли контролеры.

«Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Карелия Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству на постоянной основе проводит рейды по выявлению и утилизации незаконно установленных рыболовных сетей на территории Пудожского района. Только вот вопрос. Рыболовные сетки собрали, пожгли, а убирать-то кто будет? Так и будет лежать на берегу реки? Теперь очередь экологов, чтобы был надзор над Рыбнадзором!!!», — гласит текст сообщения.

Ранее сообщалось, что жителю Карелии грозит срок за незаконный вылов щук и судаков.