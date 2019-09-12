Уникальные каменные сараи в Петрозаводске хотят уничтожить

Местный житель готов заплатить из своего кармана, чтобы не сносили исторические постройки

Петрозаводчанин выступает против сноса уникальных каменных строений, построенный после войны пленными немцами (такова официальная версия), которые находятся на балансе местной администрации. Их не могут признать объектами исторического наследия, но есть несколько других вариантов, как их сохранить.

Администрация города решила их снести.



© Дина Тозан

Горожане готовы были грудью защищать строения. Они окружили их машинами, не давая подъехать рабочей технике, разложили вещи на втором этаже и собирались лично стоять в проемах. Но приехала полиция, которая сообщила: сносить в выходной сараи никто не будет, а с местными жителями готовы побеседовать в мэрии.



© Дина Тозан

Подробнее читайте в материале издания "Московский комсомолец в Карелии".