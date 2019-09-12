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Новости. Общество
15:40, 12 Сентября 2019
фото: © Дина Тозан

Уникальные каменные сараи в Петрозаводске хотят уничтожить

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Местный житель готов заплатить из своего кармана, чтобы не сносили исторические постройки

Петрозаводчанин выступает против сноса уникальных каменных строений, построенный после войны пленными немцами (такова официальная версия), которые находятся на балансе местной администрации. Их не могут признать объектами исторического наследия, но есть несколько других вариантов, как их сохранить.

Администрация города решила их снести.


© Дина Тозан

Горожане готовы были грудью защищать строения. Они окружили их машинами, не давая подъехать рабочей технике, разложили вещи на втором этаже и собирались лично стоять в проемах. Но приехала полиция, которая сообщила: сносить в выходной сараи никто не будет, а с местными жителями готовы побеседовать в мэрии.


© Дина Тозан

Подробнее читайте в материале издания "Московский комсомолец в Карелии". 


© Дина Тозан

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-09-12 16:46:47
Держатся за гнилушки и камешки. Они просто нищие духом, но с необъяснимым гонором. В кого такими уродились?
zanoza
2019-09-12 16:38:31
Не вижу никакой уникальной ценности в этих сараях, да и весь этот старый барачный район нужно сносить, а людей переселять в новое жильё.
однозначно
2019-09-12 15:56:07
Кино и немцы. Эти помещения были построены одновременно с пивзаводом для хранения пива. Это уже потом вербованные сделали к ним пристройки для дров и хранения своих матрасов с клопами. А если этому великовозрастному оболтусу нечем заняться в свободное от безделья время, то пусть хлопочет о придании исторического статуса деревянным сортирам.
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