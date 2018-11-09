Универсальная ярмарка откроется в Петрозаводске

Ярмарка будет проходить на улице Инженерной с 15 по 18 ноября, сообщили в администрации города.

Торговые ряды будут работать с четверга по воскресенье с 10 до 18 часов. Предусмотрена продажа продуктовых и промышленных товаров: овощей и фруктов, меда, кондитерских изделий, молочной продукции, колбас и мясных деликатесов, орехов и сухофруктов, сувенирной продукции, одежды.

В мэрию поступило более 50 заявок на участие в ярмарке. Кроме представителей сельскохозяйственных и промышленных предприятий из Карелии, в Петрозаводск приедут коммерсанты из Санкт-Петербурга, Республики Марий Эл, Воронежской, Московской и Псковской областей.