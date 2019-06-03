Упавший с высоты подросток госпитализирован в Петрозаводск в тяжелом состоянии

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В Республиканскую больницу в Петрозаводске из Пудожа на вертолете был доставлен 12-летний подросток с тяжелыми травмами, сообщили в пресс-службе Минздрава Карелии.
В день защиты детей 1 июня вертолетом санавиации из Пудожа в Петрозаводск был госпитализирован 12 летний мальчик, получивший травмы в результате падения с высоты.
Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в Республиканскую больницу.
Сегодня, по информации пресс-службы карельского Минздрава, состояния пострадавшего ребенка остается тяжелым. Его готовят к переводу в детскую республиканскую больницу.
Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщал о трех пострадавших детях, которых родители оставили без присмотра.
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