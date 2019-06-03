Упавший с высоты подросток госпитализирован в Петрозаводск в тяжелом состоянии

В Республиканскую больницу в Петрозаводске из Пудожа на вертолете был доставлен 12-летний подросток с тяжелыми травмами, сообщили в пресс-службе Минздрава Карелии.

В день защиты детей 1 июня вертолетом санавиации из Пудожа в Петрозаводск был госпитализирован 12 летний мальчик, получивший травмы в результате падения с высоты.

Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в Республиканскую больницу.

Сегодня, по информации пресс-службы карельского Минздрава, состояния пострадавшего ребенка остается тяжелым. Его готовят к переводу в детскую республиканскую больницу.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщал о трех пострадавших детях, которых родители оставили без присмотра.