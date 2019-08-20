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Новости. Криминал
13:29, 20 Августа 2019
фото: читатель "Столицы на Онего"

Детский омбудсмен в Карелии взял под контроль ситуацию с избиением 11-летнего мальчика охранником

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В отношении охранника, жестоко избившего ребенка 7 августа в Петрозаводске, возбудили уголовное дело.

Напомним, в редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка и сообщила что 7 августа в сетевом магазине ее 11-летнего сына избил охранник.

Женщина рассказала, что сын совершил попытку украсть колбасу и за это был жестко наказан сотрудником частного охранного предприятия. 

Врачи судмедэкспертизы зафиксировали у ребенка побои.

Полиция Петрозаводска возбудила уголовное дело

В адрес Уполномоченного по правам ребенка 13 августа поступило обращение матери несовершеннолетнего. 

"В срочном порядке были запрошены материалы служебной проверки у юридического лица, а также направлено письмо на имя министра внутренних дел по Республике Карелия Д. Н. Сергеева с просьбой взять под личный контроль проведение проверки по фактам применения мер физического воздействия к ребенку со стороны сотрудника охранного предприятия", – сообщается в официальной группе "ВКонтакте" "Уполномоченный по правам ребенка в Карелии".

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Комментарии

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однозначно
2019-08-20 13:48:33
А что с малолетним вором ? Понять и простить ? И не надо песен, что это евонные приятели надоумили колбасу украсть. Лимонад колбасой не закусывают.
Гость
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