В отношении охранника, жестоко избившего ребенка в Петрозаводске, возбудили уголовное дело

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка и сообщила что 7 августа в сетевом магазине ее 11-летнего сына избил охранник.

Женщина рассказала, что сын совершил попытку украсть колбасу и за это был жестко наказан сотрудником частного охранного предприятия.

Врачи судмедэкспертизы зафиксировали у ребенка побои.

"Со слов ребенка, когда продавцы ушли на кассы, один из охранников позвал его в туалет, где нет камер, чтобы поговорить. И начал душить одной рукой за горло, чтобы ребенок не мог кричать, второй бил по голове и нанес несколько ударов в живот", – сообщила мама ребенка.

Полиция Петрозаводска возбудила уголовное дело, пишет ТАСС.

"Дознавателями отдела полиции №1 ОМВД РФ по городу Петрозаводску возбуждено уголовное дело в отношении гражданина 1995 года рождения, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 203 УК РФ ("Превышение полномочий работником частной охранной организации")", – сообщает издание.

По итогам экспертизы медики не стали квалифицировать побои как травмы, нанесшие вред здоровью. Тем не менее правоохранители усматривают в действиях охранника признаки состава преступления.