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Новости. Криминал
13:16, 19 Августа 2019
фото: читатель "Столицы на Онего"

В отношении охранника, жестоко избившего ребенка в Петрозаводске, возбудили уголовное дело

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В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка и сообщила что 7 августа в сетевом магазине ее 11-летнего сына избил охранник.

Женщина рассказала, что сын совершил попытку украсть колбасу и за это был жестко наказан сотрудником частного охранного предприятия. 

Врачи судмедэкспертизы зафиксировали у ребенка побои.

"Со слов ребенка, когда продавцы ушли на кассы, один из охранников позвал его в туалет, где нет камер, чтобы поговорить. И начал душить одной рукой за горло, чтобы ребенок не мог кричать, второй бил по голове и нанес несколько ударов в живот", – сообщила мама ребенка.

Полиция Петрозаводска возбудила уголовное дело, пишет ТАСС.

"Дознавателями отдела полиции №1 ОМВД РФ по городу Петрозаводску возбуждено уголовное дело в отношении гражданина 1995 года рождения, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 203 УК РФ ("Превышение полномочий работником частной охранной организации")", – сообщает издание. 

По итогам экспертизы медики не стали квалифицировать побои как травмы, нанесшие вред здоровью. Тем не менее правоохранители усматривают в действиях охранника признаки состава преступления.

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Комментарии

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кир
2019-08-19 13:30:22
Это единственный способ отучить воровать. Против мамашки и дела никакого нет. Почему не лишаете родительских прав?
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