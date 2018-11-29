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Новости. Общество
11:05, 29 Ноября 2018
фото: Pixabay

Управление автодорог в Карелии нарушило закон о конкуренции

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УФАС по Карелии установило, что управление автомобильных дорог республики проигнорировало торги и тем самым нарушило действующее антимонопольное законодательство.

Антимонопольная служба установила, что в декабре прошлого года КУ РК "Управтодор" заключило без проведения торгов пять государственных контрактов на выполнение работ по содержанию сети дорог республики.

Суммы контрактов составили от от 17 до 178 млн рублей. Подрядчиками выступили ООО "Петрозаводское ДРСУ", ООО "Кондопожское ДРСУ", ООО "Кольское ДРСУ", ООО "Олонецавтодор" и ООО "Автодороги-Питкяранта".

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Сергей
2018-11-29 11:35:06
Торги приводят к хищению средств и некачественному выполнению работ. Когда работы отдаются с падением стоимости до 50%! Сколько раз обжигались! Есть в Карелии проверенные подрядчики и считаю торги проводить только среди своих. Гостролерам нечего делать в Республике!
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