Управление Россреестра проведет консультации для жителей Карелии

Вопросы, связанные с недвижимостью, смогут задать жители республики 17 и 18 января в ходе горячих линий.

Как сообщили в правительстве Карелии, 17 января состоится горячая линия по теме «Государственные услуги Росреестра». Межмуниципальный отдел Управления Росреестра по Республике Карелия проконсультирует жителей Медвежьегорского и Пудожского районов с 10.00 до 12.00. Телефон горячей линии 8 (81434) 5 22 58 (г. Медвежьегорск).

На следующий день, 18 января, горячая линия пройдет с 10.00 до 12.00 часов по теме «Гаражная амнистия». Жителей Карелии консультирует отдел государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра. Телефон горячей линии: 8 (81451) 7 22 35.

Также 18 января горячая линия состоится с 10.00 до 12.00 часов по теме «Оказание услуг Росреестра в электронном виде». Консультацию проведет отдел организации, мониторинга и контроля, эксплуатации информационных систем, технических средств и каналов связи Управления Росреестра по Республике Карелия. Телефон горячей линии 8 (8142) 76 97 25.