890x80
Реклама
Жители элитного поселка Карельская деревня продолжают сидеть без электричества 12
Сегодня 09:47
Машинист погиб на целлюлозно-бумажном комбинате Карелии
Сегодня 13:38

Управление Россреестра проведет консультации для жителей Карелии

Новости. Общество
17:40, 14 Января 2022
фото: © unsplash.com

Новости партнеров

Вопросы, связанные с недвижимостью, смогут задать жители республики 17 и 18 января в ходе горячих линий.

Как сообщили в правительстве Карелии, 17 января состоится горячая линия по теме «Государственные услуги Росреестра». Межмуниципальный отдел Управления Росреестра по Республике Карелия проконсультирует жителей Медвежьегорского и Пудожского районов с 10.00 до 12.00. Телефон горячей линии 8 (81434) 5 22 58 (г. Медвежьегорск).

На следующий день, 18 января, горячая линия пройдет с 10.00 до 12.00 часов по теме «Гаражная амнистия». Жителей Карелии консультирует отдел государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра. Телефон горячей линии: 8 (81451) 7 22 35.

Также 18 января горячая линия состоится с 10.00 до 12.00 часов по теме «Оказание услуг Росреестра в электронном виде». Консультацию проведет отдел организации, мониторинга и контроля, эксплуатации информационных систем, технических средств и каналов связи Управления Росреестра по Республике Карелия. Телефон горячей линии 8 (8142) 76 97 25.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.01.2022, 07:25
Жителей Карелии предупредили, что случится, если они откликнутся на предложения о работе в Финляндии
08.01.2022, 13:54
Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину
08.01.2022, 10:14
Остановку транспорта напротив железнодорожного вокзала запретят в Петрозаводске
11.01.2022, 18:20
В Карелии жильцам аварийных домов продолжали начислять плату по договору социального найма
10.01.2022, 17:25
Мэрия Петрозаводска опубликовала новый размер минимальной зарплаты в городе в 2022 году
09.01.2022, 08:35
Экстренная служба объявила о запрете движения транспорта на одной из улиц в центре Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 17:00
Обществоведение
Второй раз не простили 1
Начальник отдела прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как попался на «Контроле трезвости» и отказался от медосвидетельствования.
Регоператор получил в аренду земельный участок под строительство важного для Карелии объекта
Сегодня 16:44
Лоббизм крепчает 16
Сегодня 14:24
Оптимизация депутатского мнения 4
13.01.2022 15:47
Не устал, но ухожу 7
13.01.2022 09:14
Вся аналитика

Чтиво

13.01.2022 16:45
Без политики
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
Коронавирус не дремлет - новый штамм «Омикрон» уже зарегистрирован в Карелии.
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 6
10.01.2022 10:41
«Спасибо за Сашу» 3
31.12.2021 18:46
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»