Управление судебных приставов приглашает жителей Карелии на прием

Судебные приставы Карелии напоминают о порядке записи на личный прием.
В связи со смягчением ограничений Управление судебных приставов возобновило прием граждан и представителей организаций при условии записи на личный прием через электронную очередь.
Записаться можно двумя способами:
- через раздел "Обращения" – "Личный прием граждан" – "Запись на личный прием", где заявителю будет предложено ознакомиться с условиями предварительной записи;
- через раздел "Сервисы" – "Запись на личный прием к должностным лицам территориальных органов ФССП России" .
Если вас интересует подробная информация об исполнительном производстве, то в этом поможет сервис "Личный кабинет стороны исполнительного производства" на официальном сайте ведомства.
Запросить информацию, подать заявление, оплатить имеющуюся задолженность можно через "Госуслуги".
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