Управление судебных приставов приглашает жителей Карелии на прием

Судебные приставы Карелии напоминают о порядке записи на личный прием.

В связи со смягчением ограничений Управление судебных приставов возобновило прием граждан и представителей организаций при условии записи на личный прием через электронную очередь.

Записаться можно двумя способами:



- через раздел "Обращения" – "Личный прием граждан" – "Запись на личный прием", где заявителю будет предложено ознакомиться с условиями предварительной записи;



- через раздел "Сервисы" – "Запись на личный прием к должностным лицам территориальных органов ФССП России" .



Если вас интересует подробная информация об исполнительном производстве, то в этом поможет сервис "Личный кабинет стороны исполнительного производства" на официальном сайте ведомства.

Запросить информацию, подать заявление, оплатить имеющуюся задолженность можно через "Госуслуги".