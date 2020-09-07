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Управление судебных приставов приглашает жителей Карелии на прием

Новости. Общество
18:00, 08 Сентября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Судебные приставы Карелии напоминают о порядке записи на личный прием.

В связи со смягчением ограничений Управление судебных приставов возобновило прием граждан и представителей организаций при условии записи на личный прием через электронную очередь.

Записаться можно двумя способами:

- через раздел "Обращения" – "Личный прием граждан" – "Запись на личный прием", где заявителю будет предложено ознакомиться с условиями предварительной записи;

- через раздел "Сервисы" – "Запись на личный прием к должностным лицам территориальных органов ФССП России" .

Если вас интересует подробная информация об исполнительном производстве, то в этом поможет сервис "Личный кабинет стороны исполнительного производства" на официальном сайте ведомства. 

Запросить информацию, подать заявление, оплатить имеющуюся задолженность можно через "Госуслуги".

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