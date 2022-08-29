Управление труда Карелии опубликовало список предприятий, где в сентябре пройдет набор персонала

Ярмарки вакансий пройдут в сентябре в нескольких городах Карелии, где местные предприятия будут набирать сотрудников к себе на работу.

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости республики.

В Кондопоге 5 сентября с 11 часов будет проводиться набор персонала для Кондитерского дома «Ассорти». В Лахденпохье 5 сентября в 15.00 свои вакансии представит для граждан «Петербургтеплоэнерго». В Суоярви 6 сентября с 10 часов утра будут ждать желающих поступить на службу по контракту.

В Беломорском районе 7 сентября в 14.00 состоится мини-ярмарка вакансий для ООО «Беломорский хлеб». 8 сентября с 14.00 в Медвежьегорске пройдёт ярмарка для кафе «Мир вкуса», в этот же день в 10.00 предприятие по камнедобыче в Питкярантском районе представит вакансии водителя, экскаваторщика.

В Кеми 9 сентября с 11.00 на ярмарке вакансий будут ждать желающих работать в ГУП РК «КарелКоммунЭнерго». Также 9 сентября в Муезерском компания пассажирских перевозок «Экспресс» представит вакансии на ярмарке с 10.00. В Сегеже 9 сентября с 12.00 до 13.00 пройдёт мини-ярмарка вакансий для Петрозаводской дистанции электроснабжения.

Во всех районах Карелии планируется набор на обучение по программам: «Малярные и декоративные работы», «Сметное дело в строительстве и программе А0», «Ведение бухгалтерского и кадрового учета в 1С, «Продавец розничной торговли». Обучение будет проходить в Петрозаводске бесплатно.

Получить подробную информацию можно в районных агентствах ГКУ РК «Центр занятости населения Республики Карелия».