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Управляющая компания в Петрозаводске растратила деньги собственников помещений

Новости. Общество
18:00, 22 Мая 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Максим Шеметов
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Собственники помещений одного из многоквартирных домов Петрозаводска сообщили в прокуратуру о незаконных действиях управляющей организации.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, в 2018 году собственники сформировали фонд капитального ремонта и перечислили деньги на специальный счет.

Но, несмотря на это, управляющая организация на протяжении нескольких лет выставляла им счета за капремонт – общая сумма взносов составила 450 тысяч рублей.

А деньги из фонда, который сформировали собственники, управляющая компания использовала в своих интересах.

Прокуратура города обязала директора организации устранить нарушения.

В результате деньги вернули на счет. А виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее в районе Карелии управляющая компания задолжала своим работникам 350 тысяч рублей.

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