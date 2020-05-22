Управляющая компания в Петрозаводске растратила деньги собственников помещений

Собственники помещений одного из многоквартирных домов Петрозаводска сообщили в прокуратуру о незаконных действиях управляющей организации.
Как сообщили в прокуратуре Карелии, в 2018 году собственники сформировали фонд капитального ремонта и перечислили деньги на специальный счет.
Но, несмотря на это, управляющая организация на протяжении нескольких лет выставляла им счета за капремонт – общая сумма взносов составила 450 тысяч рублей.
А деньги из фонда, который сформировали собственники, управляющая компания использовала в своих интересах.
Прокуратура города обязала директора организации устранить нарушения.
В результате деньги вернули на счет. А виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.
Ранее в районе Карелии управляющая компания задолжала своим работникам 350 тысяч рублей.
Комментарии