Управляющая компания в Петрозаводске растратила деньги собственников помещений

Собственники помещений одного из многоквартирных домов Петрозаводска сообщили в прокуратуру о незаконных действиях управляющей организации.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, в 2018 году собственники сформировали фонд капитального ремонта и перечислили деньги на специальный счет.



Но, несмотря на это, управляющая организация на протяжении нескольких лет выставляла им счета за капремонт – общая сумма взносов составила 450 тысяч рублей.



А деньги из фонда, который сформировали собственники, управляющая компания использовала в своих интересах.



Прокуратура города обязала директора организации устранить нарушения.



В результате деньги вернули на счет. А виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее в районе Карелии управляющая компания задолжала своим работникам 350 тысяч рублей.