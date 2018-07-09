Управляющие компании из Петрозаводска не рассказывают, как готовятся к зиме

По информации МКУ "Служба заказчика", готовность по всем видам работ составляет 58%.

Как сообщила на заседании штаба по подготовке и проведению отопительного сезона заместитель директора МКУ "Служба заказчика" Александра Спиридонова, согласно данным, предоставленным управляющими организациями, по состоянию на 6 июля мероприятия по гидропневматической промывке внутридомовых систем центрального отопления выполнены на 48%, их опрессовка - на 48%. Процент готовности систем горячего водоснабжения центрального отопления – 56, систем холодного водоснабжения КНС – 72, систем электроснабжения – 58.

Заместитель главы администрации Петрозаводска – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлия Мизинкова дала поручение комитету ЖКХ усилить взаимодействие с шестью управляющими организациями, которые не предоставляют информацию о готовности жилых домов к отопительному сезону.

- Прошу организовать работу, используя ресурс прокуратуры Петрозаводска, республиканского Госкомитета по жилищному надзору, чтобы осуществить 100-процентную подготовку жилого фонда к необходимому сроку, - подчеркнула Юлия Мизинкова.

Кроме того, заместитель главы города обратила внимание управляющих компаний на необходимость организовать снос аварийных деревьев на придомовых территориях.

- В связи с усилением ветра специалистами управления благоустройства и экологии была проведена дополнительная работа по выявлению деревьев, которые представляют угрозу жизни и здоровью людей ввиду их аварийного состояния. Соответствующая информация будет доведена до сведения управляющих компаний, - отметила Юлия Мизинкова.