Управляющие компании объяснили, почему мусорные контейнеры стоят посреди улиц Петрозаводска

Несколько управляющих компаний Петрозаводска обвинили ООО «Автоспецтранс» в том, что эта организация не выполняет свои обязанности по выгрузке мусорных контейнеров.

По требованию «Автоспецтранса», управляющие компании выкатывают контейнеры из мусорных камер жилых домов и оставляют их на улице. Официальных мусорных площадок у таких домов нет. В результате, контейнеры стоят под окнами квартир, на пешеходных дорожках, рядом с детскими площадками, в любой момент, рискуя скатиться на припаркованные или проезжающие машины.

«Автоспецтранс» заявил, что будет заблаговременно предупреждать о времени вывоза отходов из мусороных камер, чтобы контейнеры не стояли на улице.

О причинах конфликта читайте в статье «Мусорный тупик».