Уроки православия пройдут в колонии Карелии

Первый блок занятий курса "Введение в православие" для осужденных планируется провести уже в декабре этого года, сообщили в УФСИН Карелии.

В духовно-просветительском центре во имя преподобного Александра Свирского в Петрозаводске обсудили вопросы религиозного обучения осужденных.

В ходе встречи помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Леонид Леонтюк, инспектор службы воспитательной и социальной работы УФСИН Любовь Лихтенвальд обсудили с руководителем отдела образования и катехизации Петрозаводской и Карельской Епархии протоиереем Вадимом Антипиным возможность дистанционного обучения осужденных по годичному курсу "Введение в православие".

Эта идея возникла не случайно. В каждой колонии есть православная церковь и своя православная община, так, например, в исправительной колонии православных верующих регулярно посещающих Храм во имя преподобного Ионы Яшезерского, насчитывается порядка 150 человек. Осужденные неоднократно обращались в адрес руководства колонии и протоиерея Леонида Леонтюка с просьбой об организации православного обучения, некоторые граждане изъявили желание получать высшее духовное образование.

В ходе встречи участники обсудили возможность организации дистанционного обучения осужденных сотрудниками Центра, а также пути возможного взаимодействия с религиозными учебными заведениями России.

Первый блок занятий курса "Введение в православие" для осужденных планируется провести уже в декабре этого года.