Уровень бедности в России вырастет после пересчета по новой методике, считают эксперты

Более 14% россиян в 2021 году могут быть отнесены к бедным по новой методике оценки величины прожиточного минимума.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в «Мониторинге социально-экономического положения и социального самочувствия населения: итоги 2020 года» НИУ ВШЭ.

«В соответствии с новой методикой прожиточный минимум приравнивается к доле медианного денежного дохода — 44,2%. Таким образом оценка масштабов бедности на основе доли населения, имеющего доход ниже прожиточного минимума, теперь связана с конфигурацией распределения доходов всего населения. Снижение масштабов бедности будет зависеть от изменения дифференциации денежных доходов населения. В 2021 году величина прожиточного минимума определена в размере 11 653 рублей. При текущих уровнях дифференциации денежных доходов чуть более 14% населения страны будут иметь доходы ниже этого уровня, т. е. являться бедными», — говорится в мониторинге. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».