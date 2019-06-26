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Новости. Общество
08:05, 26 Июня 2019
фото: правительство Карелии

Уровень безопасности в Петрозаводске оценят на примере Дня города

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Правительство Карелии рассмотрело обеспечение антитеррористической защищенности в местах массового пребывания людей, на торговых объектах, объектах спорта, транспорта и транспортной инфраструктуры.

"В следующем году в Петрозаводске пройдет важное мероприятие – празднование 100-летия Республики Карелия, ожидается большое количество гостей. Уже сегодня надо готовиться, чтобы к лету следующего года проблем с обеспечением безопасности на массовых мероприятиях у нас не возникло. Предлагаю оценить подготовку на примере предстоящего Дня города", - сказал глава Карелии Артур Парфенчиков на заседании антитеррористической комиссии.

Как выяснилось, один из самых сложных вопросов – обеспечение безопасности на территории Петрозаводского автовокзала. В частности, сообщается, что нелегальные перевозчики на своих автобусах, не прошедших специальную проверку для такой деятельности, перевозят пассажиров без страхования их жизни и здоровья.

По словам директора "Карелавтотранс" Игоря Опуховского, анализ наполняемости рейсов "серых" перевозчиков позволяет сделать вывод, что их суммарная годовая выручка превышает 200 миллионов рублей.

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Комментарии

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zanoza
2019-06-26 10:41:51
На фоне монетизации льгот ветеранам труда и другой категории льготников бояться народных волнений! Пусть мусоровозную технику подгонят к местам народного скопления на всякий случай, опыт проведения её "парада" имеется! :) Если что, так и танки можно направить на толпу.
Серый
2019-06-26 10:22:12
"Ожидается большое количество гостей", хотелось бы спросить а горожанам безопасность не нужна? и почему через год? Все эти мероприятия и так проводятся без лишней помпы и лозунгов.
кир
2019-06-26 09:39:10
Налоги не платят, а вы только глаза лупите. Когда за вас возьмутся?
Гость
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