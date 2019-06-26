Уровень безопасности в Петрозаводске оценят на примере Дня города

Правительство Карелии рассмотрело обеспечение антитеррористической защищенности в местах массового пребывания людей, на торговых объектах, объектах спорта, транспорта и транспортной инфраструктуры.

"В следующем году в Петрозаводске пройдет важное мероприятие – празднование 100-летия Республики Карелия, ожидается большое количество гостей. Уже сегодня надо готовиться, чтобы к лету следующего года проблем с обеспечением безопасности на массовых мероприятиях у нас не возникло. Предлагаю оценить подготовку на примере предстоящего Дня города", - сказал глава Карелии Артур Парфенчиков на заседании антитеррористической комиссии.

Как выяснилось, один из самых сложных вопросов – обеспечение безопасности на территории Петрозаводского автовокзала. В частности, сообщается, что нелегальные перевозчики на своих автобусах, не прошедших специальную проверку для такой деятельности, перевозят пассажиров без страхования их жизни и здоровья.

По словам директора "Карелавтотранс" Игоря Опуховского, анализ наполняемости рейсов "серых" перевозчиков позволяет сделать вывод, что их суммарная годовая выручка превышает 200 миллионов рублей.