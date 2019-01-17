Уровень регистрируемой безработицы в Карелии составил почти 1,8%

Численность официально зарегистрированных безработных в Карелии в середине января составила 5,6 тысяч человек.

Это следует из данных еженедельного мониторинга, проведенного Управлением труда и занятости республики.

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,76%.

По данным Управления, работодатели Карелии заявили в службы занятости о наличии 4,2 тысячи вакансий.

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