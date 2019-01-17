Уровень регистрируемой безработицы в Карелии составил почти 1,8%

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Численность официально зарегистрированных безработных в Карелии в середине января составила 5,6 тысяч человек.
Это следует из данных еженедельного мониторинга, проведенного Управлением труда и занятости республики.
Уровень регистрируемой безработицы составил 1,76%.
По данным Управления, работодатели Карелии заявили в службы занятости о наличии 4,2 тысячи вакансий.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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