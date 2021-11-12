Уровень заболеваемости ОРВИ выше среднего во всех районах Карелии

Из-за ОРВИ закрыты два школьных класса и четыре группы в детсадах республики, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

По данным за 15–21 ноября, уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями во всех районах Карелии превышает среднемногонедельный уровень. Более чем в полтора раза превышен средний уровень заболеваемости в Беломорском и Суоярвском районах, почти в полтора раза — в Кемском, Медвежьегорском, Муезерском и Сегежском районах.

В целом по Карелии уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидемиологический порог почти на 9%. Основное превышение уровня наблюдается в возрастной группе 15 лет и старше. Всего в республике за прошлую неделю было зарегистрировано 5654 случая заболевания ОРВИ.

По сравнению с предыдущей неделей в Карелии наблюдается рост заболеваемости на четверть от среднего уровня.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ приостановлена деятельность двух школьных классов в Питкяранте и 4-х групп в четырех детских садах республики, расположенных в Петрозаводске и Сортавальском районе.

При обследовании больных был выявлены случаи РС вирусов и бокавирусов, вирусы гриппа обнаружены не были.