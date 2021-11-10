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Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями в Карелии превышен в 2,4 раза

Новости. Общество
09:52, 10 Ноября 2021
фото: © AP Photo / Vincent Yu

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За неделю 346 жителей республики заболели пневмонией, сообщили в сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Карелии.

По данным Управления, за неделю заболеваемость внебольничными пневмониями среди совокупного населения в целом по республике выше среднемногонедельного уровня (рассчитанного за 3 года) в 2,4 раза. С 1 по 7 ноября зарегистрировано новых 346 случая. Госпитализировали с диагнозом пневмония 290 человек.

Превышение уровня заболеваемости (рассчитанного за 3 года) зарегистрировано в 11-ти районах республики.

В Петрозаводске показатель заболеваемости внебольничными пневмониями выше средне-многонедельного уровня в 2,5 раза, за неделю заболели 176 человек.

Напомним, эпидпорог по острым респираторным вирусным инфекциям в республике превышен на 36%.

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