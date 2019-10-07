Подписаться
Новости. Общество
12:07, 07 Октября 2019
фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Уровень жизни в Петрозаводске рассчитали по тому, что можно купить на одну зарплату

Загрузка...

Средний размер заработной платы в Петрозаводске позволяет оплатить покупку более двух потребительских корзин – по этому показателю столица Карелии закрепилась в середине рейтинга административных центров российских регионов.

Такие выводы следуют из рейтинга российских городов по уровню зарплат, составленному РИА Новости.

Согласно исследованию, средняя зарплата на предприятиях Петрозаводска в первом полугодии составила 42,6 тыс. рублей. Это в 2,1 раза больше стоимости стандартного потребительского набора товаров и услуг.

Какие расчеты были положены в основу рейтинга, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-10-07 14:33:12
Таких доходов (42,6 тыс.руб.) у большинства жителей региона нет! Как нет в целесообразности усреднять зарплату, так как усреднённые цифры не показывают истинного положения дел с зарплатами. ХВАТИТ ВРАТЬ СЕБЕ И ЛЮДЯМ!
однозначно
2019-10-07 13:19:50
Да пофиг на расчеты. Не голодают людишки. В супермаркетах корзины с едой пенсы и мамочки таскают загруженными, аж рессоры обратно выгибаются. Стоятелям на мосту и пикетчикам в защиту ночного фотографа конечно хотелось , чтобы голодали. Но не голодают.
кир
2019-10-07 13:57:06
однозначно, снял с языка. Сотни и тысячи тратят за еду. Иногда в очереди спрашиваю. Все отвечают, что жить стали лучше. :)
Неравнодушный
2019-10-07 13:13:50
Ничего вы не знаете, просто цифры из вас от страха перед непонятной жизнью высыпаются. Не существует этого усреднённого человека, и стандартный потребительский набор у всех разный, не такой.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.10.2019, 07:15
На Карелию надвигается снегопад
06.10.2019, 09:37
Появились подробности аварии на мосту в Петрозаводске
01.10.2019, 13:33
Снег и сильный ветер обрушатся на Карелию
06.10.2019, 11:16
Появилось видео массового ДТП на мосту в Петрозаводске
30.09.2019, 09:17
Пропавшего в Карелии мужчину нашли мертвым
04.10.2019, 08:30
Стало известно о состоянии женщины, которую в Петрозаводске переехал грузовик

Аналитика

04.10.2019 09:33
Капитал
Павел Титов: "Благоприятный инвестиционный климат – это условие развития региона" 2
Руководитель бизнес-миссии "Деловой России" в Петрозаводске Павел Титов рассказал об итогах ее работы.
"В Интернете смотрела, как убить человека" 2
03.10.2019 09:49
Археолог Александр Жульников: "Там все разворочено" 4
02.10.2019 11:21
"Крик, больше похожий на визг"
02.10.2019 09:07
"Самое трудное в переписи – доступ в элитные дома"
01.10.2019 15:35
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:23
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
"В ответ на нашу борьбу развернуты репрессии" 2
Сегодня 13:18
Изображая жертву 4
03.10.2019 09:13
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
01.10.2019 13:49
архив чтиво

Медиа

Учения на территории Петрозаводской ТЭЦ
Сегодня 10:28
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»