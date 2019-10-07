12:07, 07 Октября 2019
Уровень жизни в Петрозаводске рассчитали по тому, что можно купить на одну зарплату
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Средний размер заработной платы в Петрозаводске позволяет оплатить покупку более двух потребительских корзин – по этому показателю столица Карелии закрепилась в середине рейтинга административных центров российских регионов.
Такие выводы следуют из рейтинга российских городов по уровню зарплат, составленному РИА Новости.
Согласно исследованию, средняя зарплата на предприятиях Петрозаводска в первом полугодии составила 42,6 тыс. рублей. Это в 2,1 раза больше стоимости стандартного потребительского набора товаров и услуг.
Какие расчеты были положены в основу рейтинга, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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