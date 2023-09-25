Уроженец Карелии напичкал дом в соседнем регионе подозрительными веществами и был задержан

Мужчина из Питкяранты подозревается в организации нарколаборатории в Выборгском районе.

Уроженец Карелии подозревается в организации нарколаборатории в Выборгском районе Ленинградской области. В доме нашли оборудование, в припаркованной «Киа» — весы и упаковку. Подозрительные вещества достали даже из морозилки холодильника, рассказали 47news в правоохранительных органах.

Как стало известно 47news, 25 сентября сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков возбуждено уголовное дело по двум эпизодам покушения на хранение и сбыт запретного в крупном и особо крупном размерах в отношении 43-летнего уроженца карельской Питкяранты. Его видят организатором и главным «химиком» подпольной лаборатории.

Полицейские провели обыски в садоводстве «Родник» Полянского поселения. В карманах у хозяина нашли пару граммов синтетического наркотика. Рядом с домом стояла «Киа Оптима» с петербургскими номерами, откуда вынули электронные весы, упаковку и еще под 36 граммов той же наркосинтетики. В самом здании обнаружено 150 литров реактивов, лабораторная посуда, оборудование и больше 530 граммов готового «товара». Сотрудники заглянули и в морозильную камеру холодильника, откуда вытащили подозрительные канистры объемом под 15 литров и пластиковые бутылки с темной субстанцией.

Подозреваемый процессуально задержан на двое суток, решается вопрос об избрании меры пресечения. В целом все ближайшие процедуры ему знакомы. С конца 1990-х мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу и наркотики.