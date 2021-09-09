Уроженец Карелии переломал петербуржцу ребра и сжег лицо за нарушение ПДД

В Санкт-Петербурге уроженец Карелии устроил жесткие разборки на парковке, после которых оппонента пришлось госпитализировать с тяжелыми травмами.

В Приморском районе Петербурга задержали водителя, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью автомобилисту, с которым у них произошёл конфликт на парковке, сообщает издание dp.ru.

О поимке злоумышленника стало известно в четверг, 16 сентября. В полицию обратилась знакомая пострадавшего, обнаружившая его после избиения на парковке поздним вечером в субботу. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, 33-летнего мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии: у него диагностировали переломы рёбер и химические ожоги лица.

Позже потерпевший рассказал, что на него напал неизвестный водитель автомобиля Nissan Teana. Во время ссоры из-за нарушения ПДД злоумышленник распылил ему в лицо жидкость из баллончика, избил и скрылся.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного правонарушения 14 сентября задержан в своей квартире на Богатырском проспекте 27-летний мужчина», — подчеркнули сотрудники правоохранительных органов.

По предварительным данным, нападавший является уроженцем Карелии, его задержали на основании ст. 91 УПК РФ.