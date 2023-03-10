Уроженец поселка Карелии погиб в зоне СВО

При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб Вячеслав Павловский, уроженец поселка Ильинский Олонецкого района.

Как сообщается в официальном паблике Олонецкого района, администрация приносит самые искренние соболезнования родителям погибшего в зоне СВО Вячеслава Олеговича Павловского — Тамаре Вячеславовне и Олегу Николаевичу, жене Светлане, дочери Дарье и сыну Максиму, всем родным и близким.

Торжественная церемония погребения состоится 16 марта в 12.00 на Богословском кладбище (г.Санкт-Петербург). Начало отпевания — в 11.00 там же.