Уроженка Карелии Оксана Пушкина рассказала о введении "охранных ордеров" для жертв насилия

Заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы страны Оксана Пушкина сообщила о подготовке законопроекта, который направлен на защиту жертв домашнего насилия.

Оксана Пушкина во время эфира в Clubhouse сообщила, что депутаты и сенаторы готовят законопроект, содержащий инициативу о выдаче "охранных ордеров" жертвам домашнего насилия. Об этом информирует РИА Новости.

Жертвам домашнего насилия и их родственникам планируют выдавать "охранный ордер" на время, пока "мучитель" будет проходить психологические курсы, сообщает агентство.

По словам Пушкиной, выдачей ордеров будут заниматься полицейские. После инцидента предполагаемый инициатор насилия не сможет какое-то время находиться рядом с жертвой конфликта и ее или его родственниками.

"Его не лишают этого жилья, только через суд принимается это решение. Он или она должен будет уйти. Куда — это будет одна из превентивных и морально-психологических мер. В следующий раз подумаешь, прежде чем затеять все это", — отметила депутат.

Оксана Пушкина уточнила, что если агрессору некуда идти, то уехать предложат потерпевшей стороне — в ближайший кризисный центр или "ресурсную квартиру", которые должны появиться по всей стране, если закон вступит в силу.

"Только в нашем законе и в нашей стране такое возможно, мы думаем об этих людях, которые нас мучают", — добавила Пушкина.

По словам депутата, сейчас в России есть около 15 кризисных центров. Там жертве помогают юридически и психологически.

Предполагается, что "охранный ордер" будет работать непродолжительное время, за которое "мучитель" должен будет пройти специальные курсы, например, по борьбе с гневом.

Создатели законопроекта уточнили, что инициатором домашнего насилия может быть не только мужчина.

"Это может быть дочь нерадивая, которая била свою мать и преследовала свою мать и выбивала из нее деньги пенсионные, скажем так", — заметила одна из авторов инициативы.

Проект не будут вносить на рассмотрение до выборов в Госдуму, чтобы, как заметила Пушкина, "не будоражить людей".

Ранее сообщалось, что Оксана Пушкина упрекнула губернаторов в недостаточном внимании к проблеме домашнего насилия.