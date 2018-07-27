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Новости. Политика
14:16, 27 Июля 2018

Уроженка Карелии Пушкина резко осудила Поклонскую, проголосовавшую против пенсионной реформы

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Уроженка Карелии, депутат Госдумы Оксана Пушкина осудила свою коллегу Наталью Поклонскую, проголосовавшую против пенсионной реформы, и предложила ей подумать об отказе от поста главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах. Обе представляют фракцию ЕР.

"Для меня все, что произошло, — это личный пиар Натальи Владимировны либо людей, которые за нее эти сценарии жизни готовят. Человек сидел год после, на самом деле, сюрреалистичной истории, которую она организовала вокруг фильма "Матильда", и вдруг решил напомнить о себе таким образом", — отметила Пушкина, чьи слова приводит Regnum.

По ее мнению, Поклонской следовало сообщить коллегам по фракции о своем намерении голосовать против новой пенсионной системы.

"Если мы говорим про убеждения, то до голосования сообщи коллегам о своем решении. Открыто. Это — команда. Это — про чувство локтя. Это — про ответственность. А когда человек говорит, например, что я подготовила поправки к закону, это еще и популизм. К какому закону? Ты голосовала "против". Готовь новый закон! Непрофессионализм. Высокомерие. Воинствующая самовлюбленность. Конъюнктура. Демарш. Вот о чем эта история. И совсем не про судьбы людей — своих избирателей", — уверена Пушкина.

Депутат также считает, что личные качества Поклонской стали причиной того, что парламентарии не пришли на заседании комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах.

"О том, что на комиссию никто не пришел, я узнала из СМИ. Уверена, каждый сам принимал это решение. За что боролись, как говорится… Высокомерие и ханжество люди не прощают, они перестают уважать. Поклонская ведь давно уже игнорирует всех. "Я Крым вернула! А что ты сделал?" Примерно так, со слов коллег, она общается с теми, кто пытается поговорить с ней по существу. Вот пусть сама теперь делает выводы и решает, сможет ли руководить комиссией или нет", — делает вывод Пушкина.

Заседание комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, которую возглавляет Наталья Поклонская, накануне оказалось сорвано из-за отсутствия кворума. Сама Поклонская объяснила это тем, что в повестке много вопросов, в частности, касающихся предложения организовать проверки в отношении ряда депутатов.

Напомним, Наталья Поклонская стала единственным депутатом Госдумы от "Единой России", кто проголосовал против правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста.

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Комментарии

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Valentina Vonti
2018-07-27 15:12:03
Оксана ? Голосовать надо по уму ,а не по договоренности-единомышленники те, кто думает о народе,чтоб жить в дальнейшем с достойной пенсией и без повышения пенсионного возраста в России.
однозначно
2018-07-27 15:05:55
Пушкина отстала от жизни. Сейчас модно делать селфи без косметики. Поклонская, я правильно сказал?
Инженер Брунс
2018-07-27 14:58:41
так пенсионная реформа и другие законы, которые штампует Дума покажет, кто предатель в стране и кто работает на интересы запада. Судя по первому чтению, Поклонская пока с народом, дальше увидим, а вот Пушкина - предатель чистой воды, ей бы молчать, так она выступает
однозначно
2018-07-27 14:51:21
Уффф... Жарковато сегодня. А некоторые бабёнки в джинсах ходют. Там же все проветривать надо. Вот не слушают полезные советы Елены Малышевой по первому каналу ТВ, а зря...
Саныч
2018-07-27 14:50:56
Террариум единомышленников вся ваша дума
кир
2018-07-27 14:25:03
Железняк не голосовал и вышел из политсовета ер. Оксана - "достойная" замена бабы Вали, которая уже состарилась в ГД.
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