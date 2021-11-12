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Ушел из жизни профессор госуниверситета юстиции Ростислав Дусаев

Новости. Общество
09:06, 01 Декабря 2021
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

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Профессор Всероссийского государственного университета юстиции, заслуженный юрист РФ Ростислав Науфальдович Дусаев ушел из жизни в 72 года.

Как написал на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков, Ростислав Науфальдович Дусаев был его преподавателем в Ленинградском университете. И именно ему он сдавал свой первый экзамен.

«Я тогда много занимался спортом, уезжал на сборы и соревнования, лекции и семинары пропускал. Какому преподавателю это понравится? До сих пор помню, как Ростислав Науфальдович перед началом экзамена заметил: «А вы, Артур, зайдете последним». Экзамен тогда я, к слову, сдал на «отлично». А позже мы с Ростиславом Науфальдовичем стали коллегами: работая в прокуратуре Петрозаводска, я читал лекции в ПетрГУ, где профессор Дусаев заведовал кафедрой правоведения. Именно при его активном участии в нашем университете был создан юрфак. А через несколько лет Ростислав Дусаев создал в Петрозаводске Северный филиал Российской правовой академии Министерства юстиции РФ и стал его директором».

Как вспоминает Артур Парфенчиков: «Это был очень интересный, начитанный человек, настоящий профессионал. Он серьезно занимался наукой, общественной деятельностью. Ростиславу Науфальдовичу было всего 72 года. Слишком рано он ушел из жизни. Приношу искренние соболезнования родным и близким, коллегам, друзьям».

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Комментарии

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Leopol'd
2021-12-01 09:25:15
Соболезнования родным. Наверное хороший человек был.
Но господа, теперь вы будете на заглавной странице о судьбе всех учителях губернатора писать?
Гость
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