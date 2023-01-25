Ушел из жизни ученый-атомщик из Карелии

Умер кандидат технических наук, почетный гражданин Олонца Василий Калинин.

О смерти выдающегося земляка сообщили в администрации Олонецкого района.

Василий Петрович Калинин родился 24 ноября 1935 года в деревне Торосозеро Карело-Финской ССР. Он был кандидатом технических наук, более 30 лет своей жизни отдал атомной энергетике. Калинин - автор 3-х изобретений и более 150 научных трудов, докладов для на конференций концерна «Росэнергоатом» и «Ядерного общества России».

Василий Петрович рассказывал детям о важности и ценности атомных технологий в промышленности, о том, как важно хорошо учиться и быть настоящим человеком на земле.

Вместе с Сорвиным издана книга «И снова бой, такой, что пулям тесно», рассказывающая об освобождении Олонца в 1944 году. В нее включены детские воспоминания Василия Петровича о военных годах.

Совет и администрация Олонецкого района приносят искренние соболезнования родным и близким Василия Петровича.