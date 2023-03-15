Ушла из жизни врач, акушер-гинеколог, подарившая Карелии плеяду высококлассных специалистов

В четверг, 16 марта, на 84 году жизни скончалась Белла Магомедовна Газдиева, кандидат медицинских наук, доцент, врач акушер-гинеколог, сообщили в Минздраве Карелии.

Родилась Белла Магомедовна Газдиева 2 февраля 1940 года в Чечено-Ингушской АССР. Медицинский институт окончила в Грозном, клиническую ординатуру и аспирантуру с защитой кандидатской диссертации под руководством А. И. Мандельштама — в Ленинграде, в Институте усовершенствования врачей.

Дальнейшая ее жизнь была связана с Республикой Карелия.

В течение 22 лет Белла Магомедовна вела научную и преподавательскую деятельность на кафедре акушерства и гинекологии медицинского факультета Петрозаводского государственного университета. Среди ее учеников и последователей — большое количество акушеров-гинекологов нашей республики.

Белла Газдиева являлась образцом профессионализма на грани высокого искусства, великолепным научным работником, посвятившим свои исследования сложнейшим вопросам акушерства и гинекологии. Практические навыки, переданные Беллой Магомедовной, являются эталонными и сейчас, что качественно отличает ее учеников.

Многим из тех, кто учился у Беллы Магомедовны Газдиевой, посчастливилось сохранить добрые отношения со своим учителем уже после выхода Беллы Магомедовны на заслуженный отдых.

Последние годы Белла Магомедовна Газдиева проживала с семьей в Москве.