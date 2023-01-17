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Ушла из жизни Заслуженная артистка Республики Карелия Елена Болдахова (Звездина)

Новости. Общество
16:02, 24 Января 2023

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Не стало Елены Болдаховой (Звездиной), блистательной актрисы, выпускницы актерского факультета ГИТИСа, многие годы проработавшей в Театре драмы в Петрозаводске.

Последние годы Елена жила и работала в Санкт-Петербурге. 

Елены Болдаховой (Звездиной) не стало 22 января, ей было всего 60 лет.

Как вспоминает ее подруга: «У Лены был горячий южный характер. До сих пор помню, когда, будучи на гастролях в одном карельском городке, мы стали очевидцами ситуации. Так, уже после спектакля два юноши в Доме культуры, где выступал драматический театр, нецензурно выразились в адрес женщины-вахтёра. Лена, яркая высокая красавица, услышала это и очень эмоционально вступилась за женщину. Парни явно не ожидали, что кто-то может им сделать замечание. Лена была удивительной души человек и великолепная актриса».

Елена Геннадьевна Болдахова (Звездина) родилась 25 мая 1962 года. Советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Республики Карелия. В 1990 году окончила актерский факультет ГИТИСа, курс Д. Г. Ливнева. Работала в Театре юного зрителя Республики Туркмения и в Русском театре драмы (Карелия).

Театральные работы Елены Болдаховой: «Близость», Патрик Марбер; «Иванов», А. П. Чехов; «Ищу человека», Константин Сергиенко; «Лесной переполох», Снежана Савельева; «Муха-цокотуха», К. И. Чуковский; «Приключения Чепухоносов», Андрей Курков; «Путешествие Колобка»; «Шерше ля фам, или Кто последний за любовью?», Екатерина Кузнецова; «Шум за сценой», Майкл Фрейн; Маша — «Чайка», А. П. Чехов; Гелла — «Мастер и Маргарита», М.Булгаков; Катерина Измайлова — «Леди Макбет Мценского уезда», Н.Лесков; Лидочка — «Бешеные деньги», А. Н. Островский; Марга — «Любовь дикаря», А.Касона; Некто — «Женский стол в охотничьем зале», В.Мережко.

Сыграла несколько ролей в телесериалах: «Улицы разбитых фонарей», «Чужой район-3», «Невский».

Прощание с Леной Болдаховой (Звездиной) состоится 26 января в Петрозаводске, на ул. Вольной, 4, зал 2, с 12 до 13 часов.

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