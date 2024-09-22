Ушли в вечность: в Лахденпохском районе перезахоронили останки бойцов ВОВ

В этом году на территории района были подняты останки двадцати бойцов.

В Лахденпохском районе состоялось торжественное перезахоронение останков воинов Великой Отечественной войны, сообщили в паблике Лахденпохского района Карелии.



«Война не окончена, пока не похоронен последний солдат», — в сообществе привели слова великого русского полководца Александра Суворова, которые являются девизом многих поисковых отрядов, которые ведут поиск без вести пропавших воинов Великой Отечественной войны.



Как отметили в источнике, в этом году на территории Лахденпохского района были подняты останки двадцати бойцов. Их торжественное перезахоронение состоялось 26 сентября возле Братской могилы в поселке Райвио.



В церемонии прощания с воинами приняли участие ветераны, местные жители, представители администрации, военной полиции Вооруженных Сил РФ, пограничники, учащаяся и студенческая молодежь, юнармейцы и участники «Движения Первых». Вели мероприятие сотрудники межпоселенческой библиотеки.



Траурный митинг начался с минуты молчания. Со словами благодарности воинам за победу над фашизмом выступили замглавы администрации Лахденпохского района по социальной политике Жанна Корьят и председатель районного совета ветеранов Елена Андреева. О работе поисковиков рассказал руководитель поисковой группы «Ладога» Сергей Карпеченко.



В соответствии с православным чином погребения произошло отпевание павших воинов, после чего состоялось их захоронение. Под оружейный салют воины ушли в вечность…