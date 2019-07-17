Уснувший во дворе Петрозаводска мужчина остался без денег и куртки

Сотрудники полиции установили обстоятельства кражи у местного жителя, сообщает МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился 29-летний горожанин с сообщением о краже. Мужчина, после того, как проснулся в одном из дворов микрорайона Голиковка, обнаружил, что лишился денег и куртки. Совокупный ущерб был оценен в сумму, превышающую 4 тысячи рублей.

По версии полиции, пострадавший выпивал со случайным знакомым, после чего уснул на скамейке. В это время 31-летний подозреваемый проверил карманы спящего, похитил банковскую карту и куртку. Картой с функцией оплаты без пароля он расплатился за спиртное.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража".