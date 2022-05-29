Успей сделать свой выбор: осталось несколько часов до завершения голосования по программе благоустройства

Жители Петрозаводска до конца дня могут отдать свой голос за общественную территорию для благоустройства в 2023 году.

Сегодня, 30 мая, завершается голосование за общественные территории, которые предстоит благоустроить в следующем году. У петрозаводчан еще есть возможность повлиять на результаты данного голосования.

Напомним, семь из 20 предложенных объектов в карельской столице будут включены в программу благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»).

Для того, чтобы поддержать любимый парк или сквер, необходимо перейти на единую платформу 10.gorodsreda.ru и авторизоваться через портал Госуслуг или по телефону. Кроме того, сегодня весь день в холле администрации Петрозаводска будет работать волонтер, который поможет всем желающим принять участие в голосовании.