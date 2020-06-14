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Успенская собирает звезд для спасения Ефремова

Новости. Общество
19:40, 14 Июня 2020
фото: cosmo.ru/stars/news
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66-летняя Любовь Успенская вступилась за 56-летнего Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы.

Певица считает, что актер "нуждается не в наказании, а в лечении", пишет "Космополитен".

Королева шансона призналась, что расплакалась после покаянного видеообращения Ефремова. Успенская заявила, что он после ухода из жизни худрука его театра Галины Волчек находился в депрессии, а в последнее время болел.

"Я была недавно в "Современнике" на его спектакле — он один вытянул весь спектакль, - рассказала Любовь Залмановна. - Еще тогда, когда у Высоцкого был день рождения, мы давали концерт, он был тогда уже больной. Он сидел, не улыбался. Он тогда сказал: "У меня такая депрессия, потому что умерла Галина Волчек". Михаил Олегович — человек, который сейчас хочет поменяться местами с погибшим. Он это сделал в состоянии аффекта. У меня нет сомнения, что он потерял сознание. За два дня до гибели он мне сказал, что у него болит сердце".

Артистка высказала возмущение поведением близких родственников Михаила. По мнению Успенской, жена должна была лечить его.

"Мы должны понять, что Ефремов нуждается не в наказании, а в лечении, - призвала певица. - Где были люди, которые кормятся, живут за счет него?".

Звезда эстрады заявила, что ее шокировало общественное негодование, которое вызвала смертельная авария с участием актера. Исполнительница хита «Кабриолет» решила создать петицию в его поддержку.

"Сегодня я буду стоять только за него, - отметила Успенская в интервью 5-tv.ru. - Я сегодня соберу всех коллег. Актеров, музыкантов, народных артистов: Винокур, Лещенко, Бабкина. Я соберу всех людей. Мы подпишем бумаги с просьбой, чтобы мы не потеряли такого великого актера".

Напомним, 8 июня Мхаил Ефремов в сосотянии опьянения совершил ДТП,в котором погиб человек.

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Комментарии

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Demari
2020-06-14 21:34:08
чем то "столица стала напоминать Кареинфо.. Ватникам все ..ответить нельзя.
Беня
2020-06-14 21:10:46
У меня тоже сёння сильнейшая депрессия по поводу предстоящего пондельника. Вмажу ка я литрушечку, нет не пива, вискарика литрушечку и поеду, нет, не на такси, к братьям Ли полироваться пивасиком. Если не нальют или с намордником будут приставать - буду ругаться и кидаться посудой, а потом поеду в другое место полироваться, совершенно растроеный и выведенный из себя. Если кого-то нечаянно перееду будем меня спасать?
кир
2020-06-14 21:07:29
Либерасты плевали на жизнь простого работящего человека.
новый
2020-06-14 19:51:55
Для этих целей в Петрозаводске есть специально обученные стоятели на мосту и трунов :)
Гость
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