Успенская собирает звезд для спасения Ефремова

66-летняя Любовь Успенская вступилась за 56-летнего Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы.

Певица считает, что актер "нуждается не в наказании, а в лечении", пишет "Космополитен".

Королева шансона призналась, что расплакалась после покаянного видеообращения Ефремова. Успенская заявила, что он после ухода из жизни худрука его театра Галины Волчек находился в депрессии, а в последнее время болел.

"Я была недавно в "Современнике" на его спектакле — он один вытянул весь спектакль, - рассказала Любовь Залмановна. - Еще тогда, когда у Высоцкого был день рождения, мы давали концерт, он был тогда уже больной. Он сидел, не улыбался. Он тогда сказал: "У меня такая депрессия, потому что умерла Галина Волчек". Михаил Олегович — человек, который сейчас хочет поменяться местами с погибшим. Он это сделал в состоянии аффекта. У меня нет сомнения, что он потерял сознание. За два дня до гибели он мне сказал, что у него болит сердце".

Артистка высказала возмущение поведением близких родственников Михаила. По мнению Успенской, жена должна была лечить его.

"Мы должны понять, что Ефремов нуждается не в наказании, а в лечении, - призвала певица. - Где были люди, которые кормятся, живут за счет него?".

Звезда эстрады заявила, что ее шокировало общественное негодование, которое вызвала смертельная авария с участием актера. Исполнительница хита «Кабриолет» решила создать петицию в его поддержку.

"Сегодня я буду стоять только за него, - отметила Успенская в интервью 5-tv.ru. - Я сегодня соберу всех коллег. Актеров, музыкантов, народных артистов: Винокур, Лещенко, Бабкина. Я соберу всех людей. Мы подпишем бумаги с просьбой, чтобы мы не потеряли такого великого актера".

Напомним, 8 июня Мхаил Ефремов в сосотянии опьянения совершил ДТП,в котором погиб человек.