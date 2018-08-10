Успенскую церковь реально восстановить после пожара по сохранившимся чертежам, считает эксперт

Известный в Карелии архитектор и эксперт Елена Ициксон считает, что памятник деревянной архитектуры в Кондопоге можно восстановить, поскольку у специалистов сохранены обмеры объекта.

Елена Ициксон заявила, что Успенская церковь должна быть восстановлена после пожара. По словам эксперта, памятник архитектуры выполнен из старой крепкой древесины. Кроме того, в распоряжении специалистов имеется большое количество чертежей объекта, сообщают "Вести Карелии".

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