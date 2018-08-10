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Новости. Происшествия
11:15, 10 Августа 2018

Успенскую церковь реально восстановить после пожара по сохранившимся чертежам, считает эксперт

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Известный в Карелии архитектор и эксперт Елена Ициксон считает, что памятник деревянной архитектуры в Кондопоге можно восстановить, поскольку у специалистов сохранены обмеры объекта.

Елена Ициксон заявила, что Успенская церковь должна быть восстановлена после пожара. По словам эксперта, памятник архитектуры выполнен из старой крепкой древесины. Кроме того, в распоряжении специалистов имеется большое количество чертежей объекта, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Leopol'd
2018-08-10 11:56:00
Предположу, что церковь по привычке устранится от финансирования восстановления.
Неравнодушный
2018-08-10 11:42:59
Точно! Денег-то дофига у нас.
Гость
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