Реклама
Прислать новость
Крым может закрыться для туристов из-за коронавируса 2
30.06.2021 22:30
Глава Петрозаводска назвал причину затопления города в сильный дождь 13
30.06.2021 12:50
Динамика роста: лесоперерабатывающему предприятию нужны специалисты
30.06.2021 16:50
Стало известно, что построят на месте развалин рядом с популярным местом отдыха в Петрозаводске 11
30.06.2021 14:32

Успешный шопинг за счет соседа закончился для жительницы Карелии в суде

Новости. Криминал
10:35, 01 Июля 2021
фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Полицейские Костомукши раскрыли кражу денег с банковской карты, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши на минувшей неделе обратился горожанин и рассказал, что где-то на улице обронил свою банковскую карту, а спустя некоторое время обнаружил, что со счёта стали исчезать деньги. Горожанин успел быстро перевести сбережения на другой счёт, в результате он лишился лишь немногим более тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что карту потерпевший потерял во дворе своего дома, а обнаружила её соседка. Женщина успешно расплатилась за покупки в нескольких магазинах, а затем доступ к средствам был закрыт.

В настоящее время подозреваемая дала признательные показания. По статье «кража» возбуждено и расследуется уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-01 11:01:28
Наши люди очень простые и простодушные, - сказал кот. Они не виноваты, что у них природный код такой.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
27.06.2021, 22:31
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
27.06.2021, 12:08
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»