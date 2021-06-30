Успешный шопинг за счет соседа закончился для жительницы Карелии в суде

Полицейские Костомукши раскрыли кражу денег с банковской карты, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши на минувшей неделе обратился горожанин и рассказал, что где-то на улице обронил свою банковскую карту, а спустя некоторое время обнаружил, что со счёта стали исчезать деньги. Горожанин успел быстро перевести сбережения на другой счёт, в результате он лишился лишь немногим более тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что карту потерпевший потерял во дворе своего дома, а обнаружила её соседка. Женщина успешно расплатилась за покупки в нескольких магазинах, а затем доступ к средствам был закрыт.

В настоящее время подозреваемая дала признательные показания. По статье «кража» возбуждено и расследуется уголовное дело.