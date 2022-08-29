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Установку шестиметровых столбов для освещения в центре Петрозаводска не поддержали архитекторы

Новости. Общество
15:00, 05 Сентября 2022
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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Проект освещения Левашовского бульвара в центре Петрозаводска с помощью навесной гирлянды не нашел поддержки среди архитекторов, поэтому власти от него отказались.

Об этом сообщила сегодня на совещании в администрации города заместитель мэра Петрозаводска Юлия Мизинкова.

«Изначально источником света на бульваре предлагалась навесная гирлянда, но для ее обустройства необходимо было установить на бульваре шестиметровые силовые опоры. Пробно поставили одну, привлекли к обсуждению архитекторов, в результате отказались от проектного решения в пользу сохранения традиционной схемы наружного освещения», — пояснила Мизинкова.

По ее словам, в рамках проекта благоустройства бульвара там завершается мощение дорожек массивными плитами из карельского гранита серо-розового цвета. Кроме того, на бульваре посадят более 200 крупномерных лип.

 

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