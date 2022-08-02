Установлен порядок выплат бойцам подразделений из Карелии, которых готовят к отправке на Украину

Министерство социальной защиты Карелии установило порядок предоставления единовременной денежной выплаты контрактникам, которых готовят к отправке на Украину в составе подразделений «Ладога» и «Онего».

Порядок определен приказом министерства от 2 августа.

Размер выплаты составляет 100 тыс. рублей. Деньги выделены правительством Карелии.

Чтобы получить выплату, контрактники должны написать заявление в Центр социальной работы Республики Карелия. Они обязуются вернуть деньги в случае отказа от участия в специальной военной операции, а также при досрочном увольнении с военной службы в связи с невыполнением условий контракта.

Ранее военный комиссар Петрозаводска Владимир Кудрик сообщил, что для участия в спецоперации на Украине формируются два подразделения из Карелии под названиями «Онего» и «Ладога». В военкомате назвали условия заключения контрактов.