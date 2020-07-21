Устройство на работу бывшего госслужащего обошлось колледжу Петрозаводска в 70 тысяч рублей

Прокуратура Петрозаводска выявила нарушения требований антикоррупционного законодательства в деятельности Петрозаводского педагогического колледжа.

Как рассказали в прокуратуре республики, в Петрозаводском педагогическом колледже при приеме на работу сотрудника, ранее состоявшего на государственной службе, в 10-дневный срок не известили об этом бывшего работодателя. Это является нарушением части 4 статьи 12 Федерального закона "О противодействии коррупции".

За допущенное нарушение директор колледжа и юридическое лицо – ГАПОУ РК "Петрозаводский педагогический колледж" привлечены к административной ответственности, им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно.

Постановления суда не вступили в законную силу.

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