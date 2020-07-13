890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Спикер парламента Элиссан Шандалович сообщил о создании рабочей группы по поправкам к Конституции Карелии
13.07.2020 16:22
В Петрозаводске трубы кладут раньше, чем новый асфальт, заявили в мэрии 3
13.07.2020 16:18
Большинство участников опроса в "Столице на Онего" голосовали за изменение Конституции 16
13.07.2020 16:57
Водитель "спецмашины" в Петрозаводске ответил за понты 3
13.07.2020 15:58
В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО) 11
13.07.2020 15:20
"Мы не зажравшаяся кучка городских сумасшедших" 7
13.07.2020 16:00

Утка организованно перевела утят через проспект Невского в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:12, 14 Июля 2020
фото: © кадр из видео
Загрузка...

Петрозаводчане перекрыли движение по проспекту, чтобы утиное семейство смогло беспрепятственно перейти дорогу.

В соцсети появилась видеозапись, как 10 июля на проспекте А.Невского горожане помогли утке с утятами перейти дорогу, остановив движение машин.

"Сегодня днем утка с утятами переходила пр.А.Невского от почты (дом №51) к дому №44, - написала автор видео. - Скорей всего, шла к Лососинке. Добросердечные граждане перекрыли движение".

Ранее в редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал видео, как бобр наломал дров на берегу озера.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-07-14 10:23:01
Утка молодец . люди тоже . :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
07.07.2020, 18:07
Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)
08.07.2020, 19:08
Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым
12.07.2020, 12:04
Пассажиров с масками на подбородке продолжают ловить в общественном транспорте Петрозаводска

Аналитика

13.07.2020 14:45
Обществоведение
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
Карельским реставраторам удалось собрать уникальную Варваринскую церковь XVII столетия, которая пять лет назад была раскатана на бревна и брошена в нескольких заонежских деревнях.
Дайте дышать 4
13.07.2020 12:54
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается" 1
10.07.2020 16:44
Родные люди 2
10.07.2020 13:57
Документ без подписи 9
09.07.2020 11:56
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2020 09:20
Без политики
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
Онлайн-сервисы становятся удобнее и все прочнее входят в нашу жизнь.
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»