Утка организованно перевела утят через проспект Невского в Петрозаводске (ВИДЕО)

Петрозаводчане перекрыли движение по проспекту, чтобы утиное семейство смогло беспрепятственно перейти дорогу.

В соцсети появилась видеозапись, как 10 июля на проспекте А.Невского горожане помогли утке с утятами перейти дорогу, остановив движение машин.

"Сегодня днем утка с утятами переходила пр.А.Невского от почты (дом №51) к дому №44, - написала автор видео. - Скорей всего, шла к Лососинке. Добросердечные граждане перекрыли движение".

Ранее в редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал видео, как бобр наломал дров на берегу озера.