Утренняя прогулка обернулась уголовным делом: житель Кондопоги украл смартфон из незапертого грузовика

Ущерб оценивается в несколько тысяч рублей.

В дежурную часть отдела полиции по Кондопожскому району обратился водитель грузового автомобиля с заявлением о краже. Его смартфон пропал из салона транспортного средства.



Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в тайном хищении имущества. Им оказался 23-летний горожанин, ранее судимый за аналогичные преступления. Он признался в содеянном.



Молодой человек в утреннее время прогуливался по окрестностям города и заметил грузовой автомобиль. Водителя в салоне не было, а дверь оказалась не заперта. Фигурант, по версии полиции, проник внутрь, увидел мобильный телефон заявителя и похитил его. Впоследствии устройство он сбыл неустановленному лицу, сим-карту оставил себе.



Возбуждено уголовное дело по статье кража. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.