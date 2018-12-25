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Новости. Происшествия
16:20, 25 Декабря 2018
фото: Pixabay

Утром в Карелии горела баня

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Пожар произошел в частной бане в Пряже, сообщили в МЧС Карелии.

В 5.47 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района привлекались для ликвидации пожара в частной бане.

Площадь повреждения – 4 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

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Комментарии

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Беня
2018-12-25 16:52:40
Жена, какой сёння праздник? ..... Тогда топи баню :)
Гость
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