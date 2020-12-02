Утверждены квоты на целевое обучение в российских вузах в 2021 году

Большинство бюджетных мест по медицинским специальностям останутся целевыми.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил квоты приема на целевое обучение в вузах страны на 2021 год. Как пояснили в правительстве РФ, эти квоты определяют, сколько процентов от общего числа бюджетных мест по каждой специальности отводится для целевиков. Они в свою очередь поступают в учебное заведение по направлениям будущих работодателей и учатся бесплатно. После получения диплома выпускник должен отработать не менее трех лет в организации, которая его направила.

В предстоящем учебном году большинство бюджетных мест по медицинским специальностям останутся целевыми. В частности, по специальности "Лечебное дело" их доля составит 70%, по "Педиатрии" – 75% (специалитет), а по наиболее дефицитным направлениям ординатуры – 100%. В их числе – "Анестезиология", "Рентгенология", "Кардиология", "Пульмонология", "Неврология", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Бактериология", "Инфекционные болезни".

Среди других направлений самые большие квоты выделены для специальностей "Радиоэлектронные системы и комплексы", "Эксплуатация железных дорог", "Системы обеспечения движения поездов". Доля целевых бюджетных мест по ним составит 70%.