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Увеличение финансовой помощи Карелии Парфенчиков оценил как подтверждение кредита доверия федеральным центром

Новости. Общество
11:05, 17 Февраля 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Карелия увеличит на 7.5 млрд рублей финансирование социальных проектов.

Соответствующие изменения в закон о региональном бюджете сегодня принял парламент республики.

Участвовавший в заседании глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, на какие цели будут потрачены эти деньги.

«Если измерить наши новые возможности в реальных проектах, направленных на улучшение жизни в республике, то это, например 11 служебных квартир для медиков в Сортавале и Кондопоге, это приобретение помещения для городской поликлиники № 3, закупка современного оборудования для эндоскопического отделения Республиканской больницы, создание центра охраны репродуктивного здоровья на базе Перинатального Центра. Это дополнительные средства на лечение и восстановление наших сограждан, пострадавших от коронавируса. И многое другое для совершенствования нашей медицины, для помощи врачам и пациентам.  Хочу обратить ваше внимание — на укрепление материально-технического состояния учреждений здравоохранения мы выделяем дополнительно 170 миллионов», — пояснил руководитель региона.

По его словам, дополнительное финансирование позволит начать работы по реконструкции стадиона в Кеми, футбольного поля в поселке Сосновец, подготовке проектно-сметной документации на строительство ФОКов в Олонце, Пряже и спортивных объектов в Медвежьегорске и Сортавале.

«Федеральный центр высоко оценил нашу совместную работу по подготовке проектной документации для ремонта общеобразовательных школ республики. Мы получили 1 миллиард рублей на эти цели. Это в пять раз больше, чем смогли получить некоторые наши соседи», — отметил глава Карелии.

Кроме того, средства будут направлены на оснащение профессиональных образовательных учреждений, модернизацию муниципальных школ искусств и ремонт домов культуры.

Также дополнительное финансирование получат программы по поддержке малого бизнеса и агропромышленного комплекса. В частности, на стимулирование семейного фермерства будет выделено 55 млн рублей.

«Пять лет назад мы получили серьезный кредит доверия от президента страны, от правительства России. Перед нами стоят амбициозные задачи, каждую из которых мы сможем решить только объединив усилия», — добавил Артур Парфенчиков.

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