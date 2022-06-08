Увеличение поставок замедлило в Карелии рост цен на овощи, стройматериалы и бензин 

Годовая инфляция в Карелии в мае снизилась до 19,5%.

На это повлияли несколько факторов — расширение предложения отдельных товаров и услуг, а также исчерпание повышенного спроса на товары длительного пользования и укрепление рубля.

Российские тепличные комплексы увеличили объемы производства, возросли импортные поставки, в результате предложение овощей расширилось, и рост цен на них замедлился. В мае медленнее, чем месяцем ранее росли цены на огурцы и помидоры, капусту, картофель и морковь, свекла подешевела в годовом выражении.

В мае замедлился рост цен на обрезную доску, древесно-стружечные плиты и бензин. Этому способствовало увеличение предложения пиломатериалов и моторного топлива на внутреннем рынке. Годовую инфляцию в мае в Карелии сдерживало и снижение потребительской активности. Благодаря этому замедлилось удорожание легковых автомобилей, смартфонов, компьютеров, телевизоров и фотоаппаратов. Вместе с тем из-за подорожавших комбикормов, ветеринарных препаратов и оборудования ускорился годовой рост цен на молочную продукцию, а возросшие издержки производителей отразились на ценах на кондитерские изделия — конфеты, печенье, торты и шоколад. По прогнозам Банка России, к концу 2022 года годовая инфляция составит 14,0–17,0% и вернется к 4% в 2024 году.