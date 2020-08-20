Увеличение штрафов для шумных мотоциклистов обсуждается в Госдуме

В России в ближайшее время могут ужесточить наказание для мотоциклистов за превышение нормы шума.

С такой инициативой выступил депутат Михаил Старшинов ("Единая Россия"), сообщает РИА Новости. По его словам, работа над соответствующей инициативой на данный момент идет в Госдуме.



Сейчас штраф за превышения уровня шума составляет 500 рублей. Однако, как объяснил Старшинов, такие меры оказались неэффективными. По мнению парламентария, особый дискомфорт для других людей создают шумные мотоциклисты. В качестве примера он привел владельцев Harley-Davidson «за 30 тысяч долларов», для которых нынешний штраф в 500 рублей ничего не значит.

"Есть норма шумности, которая не соблюдается просто никоим образом. Есть и техрегламент, и ГОСТы, и уровень шума, который создает транспортное средство, в частности мотоцикл, должен этим нормам соответствовать. К сожалению, честно говоря, многим на эту норму наплевать", — объяснил депутат. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".