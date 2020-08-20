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Увеличение штрафов для шумных мотоциклистов обсуждается в Госдуме

Новости. Общество
09:03, 21 Августа 2020
фото: pixabay
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В России в ближайшее время могут ужесточить наказание для мотоциклистов за превышение нормы шума.

С такой инициативой выступил депутат Михаил Старшинов ("Единая Россия"), сообщает РИА Новости. По его словам, работа над соответствующей инициативой на данный момент идет в Госдуме.

Сейчас штраф за превышения уровня шума составляет 500 рублей. Однако, как объяснил Старшинов, такие меры оказались неэффективными. По мнению парламентария, особый дискомфорт для других людей создают шумные мотоциклисты. В качестве примера он привел владельцев Harley-Davidson «за 30 тысяч долларов», для которых нынешний штраф в 500 рублей ничего не значит.

"Есть норма шумности, которая не соблюдается просто никоим образом. Есть и техрегламент, и ГОСТы, и уровень шума, который создает транспортное средство, в частности мотоцикл, должен этим нормам соответствовать. К сожалению, честно говоря, многим на эту норму наплевать", — объяснил депутат.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Juniper59
2020-08-21 09:31:05
Если их никто не будет отлавливать на пр. Ленина, так это очередное словоблудие. Скорость им тоже превышать нельзя, однако же летали и летают. На центральном проспекте.
Потом окажется, что пердёж некому и нечем замерять. ГИБДД открестится и скажет, что это не их функция, участкового, дежурящего с шумомером на газоне напротив "Макси", я не могу себе вообразить... если только лично Мирошник с прибором засадить в кусты, так ведь и куста-то не осталось ни одного.
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