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Увеличены региональные выплаты к Дню Победы ветеранам в Карелии

Новости. Общество
14:25, 24 Апреля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Алпаткин
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Ветераны и вдовы ветеранов Великой Отечественной войны в Карелии получат к 75-летию Победы региональные выплаты в размере 15 тыс. рублей – это больше, чем планировалось, когда в бюджет закладывались средства на выплаты.

В проекте закона о внесении изменений в бюджет Карелии, который правительство направляло в начале марта в парламент республики, была предусмотрена сумма в размере 11,9 тыс. рублей.

В постановлении правительства Карелии от 22 апреля указана другая цифра.

"В честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне   1941 – 1945 годов в Карелии будут произведены выплаты. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, а также вдовам инвалидов и участников войны выплатят по 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и труженикам тыла положены другие выплаты.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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