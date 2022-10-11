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Увидеть Карелию хотят 3 процента россиян, показал опрос

Новости. Общество
10:11, 06 Ноября 2022
фото: Владислав Родин

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Опрос сервиса SuperJob показал, какие города востребованы у российских туристов.

Побывать на Кавказе, в Калининграде, Иркутске и Горно-Алтайске россияне мечтают чаще, чем год назад, показал открытый опрос SuperJob. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

«В Петрозаводске хотели бы поехать 3%. В город в течение ближайшего времени хотели бы поехать 3% мужчин и 3% женщин. В прошлом году это направление было интересно 3%, а в 2021 – 4%», - сообщил сервис SuperJob.

Также отмечается, что самым востребованным направлением для россиян остается Санкт-Петербург: увидеть «Петра творенье» своими глазами в течение ближайшего года хотел бы каждый пятый (19%). На втором месте — города Золотого кольца: отправиться в Сергиев Посад, Ярославль, Ростов, Владимир или Суздаль мечтает 9% опрошенных. Побывать в Казани хотели бы 8%, в Москве и Калининграде — по 7%, в Иркутске — 6%. Крым — самое желанное направление для каждого двадцатого россиянина, столько же не прочь увидеть Горно-Алтайск и его окрестности. По 4% считают отличными местами для туризма Сочи, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и города Северного Кавказа — Пятигорск, Минеральные Воды, Грозный, Кисловодск.

Посмотреть в течение ближайшего года Карелию, Нижний Новгород и Краснодар хотели бы по 3% респондентов. По 2% назвали Мурманск и Южно-Сахалинск, а 1% готов отправиться в путешествие по любым городам России. Только о заграничных курортах мечтают 3% россиян.

«О желании побывать в Калининграде, Иркутске, городах Золотого кольца, Санкт-Петербурге, Казани и Москве заметно чаще сообщают женщины, тогда как посетить Владивосток и города Кавказа больше хотят мужчины», - пишут организаторы опроса.

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