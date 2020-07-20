Увлечение эротикой ведет к импотенции

Об этом говорится в докладе, представленном на виртуальном конгрессе Европейской ассоциации урологов.

Исследователи из Бельгии, Дании и Великобритании провели анонимный онлайн-опрос, в котором добровольно приняли участие 3267 мужчин, в основном жителей Бельгии и Дании. Им пришлось ответить на 118 вопросов о том, как часто они мастурбируют и смотрят эротические фильмы, а также о своей сексуальной активности с реальными партнерами. Кроме того, вопросы касались эректильной функции респондентов и их сексуального здоровья в целом, пишет health.mail.

Как рассказал ведущий автор исследования, профессор Гюнтер де Вин (Gunter de Win) из Антверпенского университета (Бельгия), в среднем участники опроса уделяют просмотру эротического контента по 70 минут в неделю, обычно от пяти до 15 минут за раз. Но разброс ответов оказался очень большим, отметил де Вин, кто-то смотрит очень редко и мало, а кто-то — очень часто и помногу.

Опрос также показал, что около 23% респондентов в возрасте до 35 лет сталкиваются с проявлениями эректильной дисфункции, когда занимаются сексом с реальным партнером. "Эта цифра оказалась выше, чем мы ожидали, — пояснил де Вин. — Мы установили, что существует ярко выраженная взаимосвязь между количеством времени, проводимым за просмотром эротики, и проблемами с эрекцией во время реального секса".

Лишь 65% участников опроса сообщили, что секс с партнером возбуждает и приносит больше удовольствия, чем просмотр эротики. А 20% признались, что для того, чтобы достичь того же уровня возбуждения, как прежде, им приходится теперь смотреть гораздо больше экстремального контента.

"Нет никаких сомнений в том, что эротика влияет на то, как мы воспринимаем секс. Проблемы с эректильной дисфункцией у любителей порно как раз связаны с недостаточным сексуальным возбуждением. Врачам, к которым мужчины обращаются с этой проблемой, необходимо это иметь в виду и задавать пациентам вопросы о пристрастии к эротическим фильмам", — подчеркнул де Вин.