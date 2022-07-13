Увлеченный рыбалкой жителей Карелии остался без машины

В Прионежской районе молодой петрозаводчанин, желавший побыстрее доехать до дома, угнал у рыбака автомобиль, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Прионежского района обратился 63-летний петрозаводчанин и сообщил об угоне автомобиля. Ранним июльским утром он поехал на рыбалку в сторону села Деревянное. Иномарку мужчина припарковал на обочине, оставил ключ в замке зажигания, взял снасти и отправился на озеро. Вернувшись спустя два часа, он обнаружил пропажу машины.

Ориентировка на угнанный автомобиль была передана всем патрульным нарядам. В том числе на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Находясь в пути, в районе Птицефабрики, полицейские приметили автомобиль из ориентировки, направлявшийся в сторону Петрозаводска, остановили его и задержали водителя. Им оказался 28-летний житель карельской столицы, который пояснил, что хотел быстро добраться до города и совершил угон.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания.