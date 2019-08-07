Увлекшаяся передачей жительница Карелии не заметила, как обворовывают дом

Мужчина вошел в дом и украл ТВ-приставку у пенсионерки, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что в ее отсутствие кто-то похитил из квартиры ресивер для телевизора. При этом заявительница отметила, что в доме проживает не одна и, когда покидает жилье, для запирания комнаты использует веревку. Ущерб был оценен в сумму 2,5 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – 40-летний житель Пряжи. Он рассказал полицейским, что однажды зашел в гости к своей приятельнице. Но той не оказалось дома, а дверь открыла ее родственница.



По версии следствия, подозреваемый вскрыл дверь в комнату пенсионерки, похитил ТВ-приставку, после чего сбыл. Находившаяся в квартире свидетельница, отвлекалась на интересную передачу по другому телевизору, и ничего не заметила.

Возбуждено уголовное дело.