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Новости. Криминал
18:40, 07 Августа 2019
фото: © РИА Новости. Валерий Мельников

Увлекшаяся передачей жительница Карелии не заметила, как обворовывают дом

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Мужчина вошел в дом и украл ТВ-приставку у пенсионерки, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что в ее отсутствие кто-то похитил из квартиры ресивер для телевизора. При этом заявительница отметила, что в доме проживает не одна и, когда покидает жилье, для запирания комнаты использует веревку. Ущерб был оценен в сумму 2,5 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – 40-летний житель Пряжи. Он рассказал полицейским, что однажды зашел в гости к своей приятельнице. Но той не оказалось дома, а дверь открыла ее родственница.

По версии следствия, подозреваемый вскрыл дверь в комнату пенсионерки, похитил ТВ-приставку, после чего сбыл. Находившаяся в квартире свидетельница, отвлекалась на интересную передачу по другому телевизору, и ничего не заметила.

Возбуждено уголовное дело. 

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-08-07 19:48:10
Запутался что-то в приятельницах и их телевизорах. Но передача наверняка была про то, как пенсионерок обкрадывают.
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